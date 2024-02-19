"Любой соперник по силам нам": Рустам Мурзагалиев о матче сборной Казахстана против Индии

Защитник национальной сборной Казахстана по баскетболу Рустам Мурзагалиев прокомментировал подготовку команды к домашнему матчу против Индии, в рамках отбора на Кубок Азии, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из лидеров баскетбольной сборной отметил, что команде необходимо тщательно изучить соперника по важнейшему матчу отборочного цикла.

"Подготовка проходит отлично нарабатываем комбинации, изучаем соперника. Сборная уже играла в Сирии в преквалификации на Олимпиаду" с Индией и есть игра, по которой можно готовиться и изучать игроков. Любой соперник по силам нам. Это будет зависеть от того, как мы будем играть. Если мы будем играть слаженно и в защите, и в нападении, то думаю мы выиграем их", - заявил Мурзагалиев.

Напомним, “Степным волкам” 23 февраля на домашнем паркете предстоит встреча с командой Индии.

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