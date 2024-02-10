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Казахстанские синхронисты заняли пятое место на чемпионате мира

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Казахстанские синхронисты Эдуард Ким и Наргиза Болатова
Наргиза Болатова и Эдуард Ким: Maddie Meyer/Getty Images

Казахстанцы Наргиза Болатова и Эдуард Ким показали пятый результат в произвольной программе в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в катарской Дохе, передает NUR.KZ.

В очередных соревнованиях смешанных дуэтов атлеты набрали 170,6875 балла, получив один балл штрафа. В итоговом протоколе Болатова и Ким расположились на пятой позиции.

Золото в этой дисциплине выиграли китайцы Вентао Чен и Хаю Ши (224,1437). Серебряная медаль досталась испанцам Деннису Гонсалесу-Бонеу и Миреле Эрнандес-Луне (208,3583), бронзовая — мексиканцам Тринидад Меза-Родригес и Диего Виллалобосу-Каррильо (192,5772).

Напомним, ранее на турнире в Дохе Болатова и Ким выиграли соревнования смешанных дуэтов в технической программе. Это золото стало для Казахстана первым на чемпионатах мира по водным видам спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2060289-kazahstanskie-sinhronisty-zanyali-pyatoe-mesto-na-chempionate-mira/

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