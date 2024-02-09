Французские биатлонистки заняли четыре первых места в спринте на чемпионате мира

Представительницы сборной Франции показали четыре лучших результата в спринте на 7,5 километра на чемпионате мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место-на-Мораве, передает NUR.KZ.

Гонка стала первым личным стартом на этом турнире. Победу в ней одержала действующая обладательница Кубка мира Жюлия Симон, чисто отстрелявшаяся на двух огневых рубежах.

Второе место заняла Жюстин Бреза-Буше (отставание +4,9 секунды), третье — Лу Жанмонно (+40,8). Четвертой стали их соотечественница Софи Шово (+44,2). Все эти француженки допустили по одному промаху.

Пятерку сильнейших замкнула Байба Бендика, которая показала наивысший результат в истории латвийского биатлона. Спортсменка допустила один промах и отстала от победительницы на 46,5 секунды.

Лучшей из казахстанок стала Галина Вишневская-Шепоренко. Она отстрелялась чисто и показала 43-й результат (+2:29,2), квалифицировавшись в гонку преследования.

Алина Скрипкина с одним промахом стала 78-й (+4:01,8). Полина Егорова с четырьмя ошибками на огневых рубежах заняла 82-е место (+4:25,6). Они не попали в гонку преследования.

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