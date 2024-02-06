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Казахстанский синхронист под песню Димаша занял шестое место на чемпионате мира

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Казахстанский синхронист Эдуард Ким
Эдуард Ким: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Казахстанец Эдуард Ким не смог повторить прошлогодний успех на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в катарской Дохе, передает NUR.KZ.

Атлет занял шестое место в технической программе у мужчин в артистическом плавании. Ким выступал под песню на французском языке «SOS d'un terrien en détresse» ("Крик о помощи землянина, познавшего отчаяние) в исполнении народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена.

Спортсмен получил от судей 215,9483 балла и занял шестое место. В прошлом году в этой дисциплине Ким выиграл бронзу. Та медаль стала для Казахстана первой на чемпионатах мира по водным спорта. На нынешнем турнире Ким уже выиграл первое для страны золото — в смешанном дуэте с Наргизой Болатовой.

Победу в технической программе у синхронистов в Дохе одержал китаец Шюнчэн Ян (246,4766). Серебро выиграл итальянец Джорджо Минисини (245,3166), бронзу — колумбиец Густаво Санчес (231,0000).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2059275-kazahstanskiy-sinhronist-pod-pesnyu-dimasha-zanyal-shestoe-mesto-na-chempionate-mira/

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