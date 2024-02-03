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40-летняя фигуристка выиграла чемпионат четырех континентов

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Канадские фигуристы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам
Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам: International Skating Union

Канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате четырех континентов в китайском Шанхае, передает NUR.KZ.

Дуэт лидировал после короткой программы, а в произвольной также показал лучший результат. С общей суммой в 198,80 балла канадцы выиграли золото. При этом Стеллато-Дудек одержала одну из главных побед в карьере в возрасте 40 лет. Ее партнеру 32 года.

Серебро в Шанхае досталось действующим чемпионам мира Рику Миуре и Рюити Кихаре, которые пропустили большую часть сезона. Японский дуэт суммарно набрал 190,77 балла. Тройку сильнейших замкнули американцы Элли Кам и Дэнни О'Ши (187,28).

Позднее в субботу на чемпионате четырех континентов произвольные программы представят мужчины. Среди одиночников на медаль претендует казахстанец Михаил Шайдоров.

Завершится соревновательная часть турнира в воскресенье, когда заключительный комплект наград разыграют танцевальные дуэты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2058962-40-letnyaya-figuristka-vyigrala-chempionat-chetyreh-kontinentov/

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