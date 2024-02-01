Казахстанский фигурист жестко упал, но вошел в число лидеров престижного турнира

Лидер казахстанского фигурного катания Михаил Шайдоров занял седьмое место в короткой программе чемпионата четырех континентов, который проходит в китайском Шанхае, передает NUR.KZ.

Действующий чемпион страны неудачно выполнил первый прыжок. Шайдоров жестко упал с четверного лутца и врезался в борт, но смог успешно продолжить выступление. В дальнейшем фигурист чисто выполнил тройной аксель и каскад из четверного и тройного тулупов. Таким образом, в его прокате было три элемента "ультра-си", то есть повышенной сложности.

В итоге Шайдоров набрал 81,76 балла. Во время произвольной программы, которая запланирована на субботу, он будет закрывать вторую по силе разминку. На прошлых двух чемпионатах четырех континентов фигурист занимал пятую позицию.

Другие казахстанцы в Шанхае выступают менее удачно. Диас Жиренбаев в короткой программе показал 18-й результат (64,51 балла), Рахат Бралин — 19-й (63,17). Они также квалифицировались в произвольную.

Лидером после первого дня соревнований стал японец Юма Кагияма (106,82). Второе место занял его соотечественник Сюн Сато (99,20), третье — южнокореец Чха Чжун Хван (95,30). Напомним, после короткой программы у женщин первой также стала представительница Японии.

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