Подозреваемый в изнасиловании фигурист стал одним из лидеров престижного турнира

Канадцы Пайпер Гиллес / Поль Пуарье и Лоранс Фурнье-Бодри / Николай Серенсен заняли первые две строчки после ритм-танца на чемпионате четырех континентов, передает NUR.KZ.

В пятницу танцевальные дуэты начали выступление на турнире в китайском Шанхае. Гиллес и Пуарье, считавшиеся главными фаворитами в своей дисциплине, заняли первое промежуточное место. Двукратные бронзовые призеры чемпионатов мира получили за прокат 85,49 балла.

Фурнье-Бодри и Серенсен расположились в таблице следом (82,02). Для их дуэта чемпионат четырех континентов стал первым турниром после обнародованных обвинений в адрес партнера. Серенсена подозревают в изнасиловании в 2012 году, о чем заявила бывшая американская фигуристка, чье имя не раскрывается. На фоне этой информации и открытого расследования дуэт снялся с чемпионата Канады в январе.

Третье место в ритм-танце в Шанхае заняли американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (77,47). Казахстанцы в этой дисциплине не представлены. Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова изначально вошли в число участников, но снялись с соревнований из-за проблем с финансированием и физической формой.

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