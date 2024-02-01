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Падение и слезы: чемпионат четырех континентов по фигурному катанию стартовал с сенсации

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Южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин
Ли Хэ Ин: PHILIP FONG/AFP via Getty Images

В четверг в китайском Шанхае начался чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Действующая победительница среди женщин Ли Хэ Ин провалила короткую программу, передает NUR.KZ.

Представительница Южной Кореи закрывала соревнования одиночниц в первый день турнира. Она ошиблась на тройном лутце и упала с тройного флипа, оставшись без каскада. В итоге действующая чемпионка набрала 56,07 балла и заняла 11-е промежуточное место. После проката Ли Хэ Ин не смогла сдержать слез и расплакалась на плече у тренера.

Лидером после короткой программы стала японка Монэ Тиба (71,10), установившая личный рекорд. Вторую позицию заняла южнокорейская фигуристка Ким Чхэ Ен (69,77), третью — американка Ава Мария Зиглер (68,25).

Лучший результат среди казахстанок показала София Фарафонова (47,57), которая расположилась на 18-м месте. Строчкой ниже идет Нурия Сулеймен (45,69). Анна Левковец (39,56) заняла 24-ю позицию и стала последней из фигуристок, квалифицировавшихся в произвольную программу, которая состоится в пятницу.

В чемпионате четырех континентов принимают участие спортсмены из неевропейских стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2058645-padenie-i-slezy-chempionat-chetyreh-kontinentov-po-figurnomu-kataniyu-startoval-s-sensatsii/

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