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Главный тренер "Барыса" назвал проблемную зону команды после поражения в матче КХЛ

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Тренер ХК "Барыс" Олег Болякин и Борис Иванищев
Олег Болякин и Борис Иванищев: Пресс-служба ХК "Барыс"

Исполняющий обязанности главного тренера астанинского ХК "Барыс" Олег Болякин прокомментировал игру своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт лиги.

Наставник отметил, что проблемной зоны команды является третий период.

"Играли терпеливо, попросили ребят в третьем периоде не удаляться, у нас третий период — ахиллесова пята. Мы начали нарушать игровую дисциплину, как и с ЦСКА. С такими мастеровитыми командами это приводит к тому, что они забивают, а мы начинаем догонять. Ребята старались, у нас много травмированных, короткая скамейка, поэтому пришлось играть в три звена. Оберг момент в концовке мог реализовывать, могли вытащить игру. Дебют Бояркина? Нормально сыграл, первый гол — рикошет, потом Волк разобрался и защитник не разобрался позиционно. Когда играешь в три состава, нагрузка сказывается: идёт наслоение, окисление, сухость во рту, онемение конечностей и такие ошибки совершают игроки. К ребятам претензий нет: есть определённые персонажи, которые совершают ошибки. Мы с ними разговариваем, но не всегда наши слова доходят до них, будем делать выводы", - заявил Болякин после игры.

Напомним, что сегодня «Барыс» уступил во втором матче КХЛ подряд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2056861-glavnyy-trener-barysa-nazval-problemnuyu-zonu-komandy-posle-porazheniya-v-matche-khl/

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