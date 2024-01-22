"Барыс" уступил во втором матче КХЛ подряд

Астанинский ХК "Барыс" на домашней арене уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает NUR.KZ.

"Автомобилист" завоевал победу со счетом 3:2. Хоккеист российской команды Хрипунов открыл счет на 16-й минуте, ассистировали Голышев, Денежкин. На 51-й "Барыс" реабилитировался, одну шайбу отыграл Понтус Оберг с передачи Шалапова и Хенкеля (оба гола в равенстве). На 52:06 игрок "Автомобилиста" Волк в большинстве вывел свою команду вперед, после чего на 57-й минуте Голышев в равенстве забил победную шайбу. Заключительный гол встречи был зафиксирован в 56:41 Хенкелем в равенстве.

Команда занимает предпоследнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции.

Напомним, что в прошлом матче "Барыс" уступил действующему обладателю Кубка Гагарина - московскому «ЦСКА».

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