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"Барыс" уступил во втором матче КХЛ подряд

Опубликовано:

Голкипер "Барыса" Андрей Шутов
Андрей Шутов: Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский ХК "Барыс" на домашней арене уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает NUR.KZ.

"Автомобилист" завоевал победу со счетом 3:2. Хоккеист российской команды Хрипунов открыл счет на 16-й минуте, ассистировали Голышев, Денежкин. На 51-й "Барыс" реабилитировался, одну шайбу отыграл Понтус Оберг с передачи Шалапова и Хенкеля (оба гола в равенстве). На 52:06 игрок "Автомобилиста" Волк в большинстве вывел свою команду вперед, после чего на 57-й минуте Голышев в равенстве забил победную шайбу. Заключительный гол встречи был зафиксирован в 56:41 Хенкелем в равенстве.

Команда занимает предпоследнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции.

Напомним, что в прошлом матче "Барыс" уступил действующему обладателю Кубка Гагарина - московскому «ЦСКА».

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2056859-barys-ustupil-vo-vtorom-matche-khl-podryad/

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