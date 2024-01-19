"Барыс" проиграл действующим чемпионам Кубка Гагарина

Астанинский "Барыс" на домашнем льду уступил московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и остался на предпоследней позиции в конференции, передает NUR.KZ.
Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. У ЦСКА отличились Виталий Абрамов (4 минута — в меньшинстве), Максим Мамин (27), Константин Окулов (43, 53 — в большинстве) и Андрей Светлаков (45 — в большинстве). В составе "Барыса" шайбы при численном преимуществе забросили Аркадий Шестаков (24) и Даниил Апальков (40).
В активе астанчан осталось 44 очка после 52 матчей. Команда занимает предпоследнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции.
ЦСКА прервал серию из трех поражений. "Красно-синие", выигравшие Кубок Гагарина в двух последних сезонах, набрали 58 очков за 52 матча и остались на седьмой позиции в Западной конференции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2056507-barys-proigral-deystvuyuschim-chempionam-kubka-gagarina/