"Барыс" проиграл действующим чемпионам Кубка Гагарина

Астанинский "Барыс" на домашнем льду уступил московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и остался на предпоследней позиции в конференции, передает NUR.KZ.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. У ЦСКА отличились Виталий Абрамов (4 минута — в меньшинстве), Максим Мамин (27), Константин Окулов (43, 53 — в большинстве) и Андрей Светлаков (45 — в большинстве). В составе "Барыса" шайбы при численном преимуществе забросили Аркадий Шестаков (24) и Даниил Апальков (40).

В активе астанчан осталось 44 очка после 52 матчей. Команда занимает предпоследнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции.

ЦСКА прервал серию из трех поражений. "Красно-синие", выигравшие Кубок Гагарина в двух последних сезонах, набрали 58 очков за 52 матча и остались на седьмой позиции в Западной конференции.

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