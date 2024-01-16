Казахстанские стрелки завоевали три медали на лицензионном чемпионате Азии

Представители сборной Казахстана по спортивной пулевой стрельбе принесли три медали в копилку страны на чемпионате Азии в Индонезии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации Спортивной Стрельбы.

Ирназарова Фатима в категории "ВП-12" среди женщин завоевала "золото", набрав 567 очков в личном зачете.

В аналогичной категории среди мужчин бронзовую медаль завоевал Зотеев Илья. В командном зачете по данной дисциплине мужская сборная Казахстана завоевала серебряную медаль, в составе команды выступили: Худяков Андрей, Зотеев Илья а также Назиркульев Асадбек.

Азиатское первенство по пулевой стрельбе проходит с 5 по 18 января текущего года, в данном соревновании приняли участие более 400 спортсменов, из 29 стран.

Главной задачей данного турнира является завоевание лицензий на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).

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