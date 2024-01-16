Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанские стрелки завоевали три медали на лицензионном чемпионате Азии

Опубликовано:

Спортивная стрельба иллюстрация
Спортивная стрельба: petesphotography / Getty Images

Представители сборной Казахстана по спортивной пулевой стрельбе принесли три медали в копилку страны на чемпионате Азии в Индонезии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации Спортивной Стрельбы.

Ирназарова Фатима в категории "ВП-12" среди женщин завоевала "золото", набрав 567 очков в личном зачете.

В аналогичной категории среди мужчин бронзовую медаль завоевал Зотеев Илья. В командном зачете по данной дисциплине мужская сборная Казахстана завоевала серебряную медаль, в составе команды выступили: Худяков Андрей, Зотеев Илья а также Назиркульев Асадбек.

Азиатское первенство по пулевой стрельбе проходит с 5 по 18 января текущего года, в данном соревновании приняли участие более 400 спортсменов, из 29 стран.

Главной задачей данного турнира является завоевание лицензий на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2055850-kazahstanskie-strelki-zavoevali-tri-medali-na-litsenzionnom-chempionate-azii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.