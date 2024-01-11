Чемпионат Европы по фигурному катанию начался с сенсаций

Француз Адам Сяо Хим Фа стал лучшим в короткой программе чемпионата Европы по фигурному катанию, его соотечественник Кевин Эймоз сенсационно не попал в произвольную программу, передает NUR.KZ.

Турнир начался в среду в литовском Каунасе. В мужском одиночном катании Сяо Хим Фа стал промежуточным лидером, несмотря на две ошибки в прыжковой части. Действующий чемпион Европы набрал 94,13 балла.

Второе место в короткой программе занял швейцарец Лукас Бричги. Бронзовый призер прошлого чемпионата Европы получил 91,17 балла. Тройку сильнейших замкнул эстонец Александр Селевко, который установил личный рекорд (90,05).

В произвольную программу отобрались 24 из 32 фигуристов. Эймоз, который стал четвертым на прошлом чемпионате Европы, провалил прокат и стал предпоследним (57,33).

Также в первый соревновательный день короткие программы представили спортивные пары. Лидерство захватили грузины Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Победители последнего юниорского Финала Гран-при установили личный рекорд (71,30 балла).

Промежуточное второе место занимают немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Чемпионы последнего взрослого Финала Гран-при набрали 69,63 балла. Тройку сильнейших замыкают итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (67,05).

Первый комплект медалей чемпионата Европы будет разыгран в четверг — среди спортивных пар. Соревновательная часть турнира завершится в субботу.

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