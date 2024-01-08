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Стал известен состав сборной Казахстана по дзюдо на Гран-при в Париже

Опубликовано:

Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: olympic.kz

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по дзюдо огласил список мужской команды, которая примет участие в турнире серии Uран-при во Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Соревнования лучших дзюдоистов со всего мира пройдут в феврале этого года. Главный тренер мужской команды Казахстана Нурбол Сулейменов назвал имена спортсменов, которые выступят в столице Франции.

  • До 60 кг: Елдос Сметов, Нурканат Серикбаев
  • До 66 кг: Гусман Кыргызбаев, Есен Куанов
  • До 73 кг: Аскар Наркулов, Данияр Шамшаев
  • До 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Руслан Мусаев
  • До 90 кг: Айдар Арапов, Ермахан Ануарбеков
  • До 100 кг: Нурлыхан Шархан, Бекзат Шагатаев
  • Свыше 100 кг: Галымжан Кырыкбай, Ерасыл Кажыбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2054436-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-po-dzyudo-na-gran-pri-v-parizhe/

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