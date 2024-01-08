Стал известен состав сборной Казахстана по дзюдо на Гран-при в Париже

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по дзюдо огласил список мужской команды, которая примет участие в турнире серии Uран-при во Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Соревнования лучших дзюдоистов со всего мира пройдут в феврале этого года. Главный тренер мужской команды Казахстана Нурбол Сулейменов назвал имена спортсменов, которые выступят в столице Франции.

До 60 кг: Елдос Сметов, Нурканат Серикбаев

До 66 кг: Гусман Кыргызбаев, Есен Куанов

До 73 кг: Аскар Наркулов, Данияр Шамшаев

До 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Руслан Мусаев

До 90 кг: Айдар Арапов, Ермахан Ануарбеков

До 100 кг: Нурлыхан Шархан, Бекзат Шагатаев

Свыше 100 кг: Галымжан Кырыкбай, Ерасыл Кажыбаев.

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