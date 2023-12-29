"Кайрат" вырвал победу в финале Кубка Казахстана по футзалу

Алматинский "Кайрат" обыграл "Семей" и в шестой раз подряд стал обладателем Кубка Казахстана по футзалу. Тройку призеров турнира замкнул "Актобе", передает NUR.KZ.

"Финал четырех" Кубка Казахстана принимал Туркестан. В четверг прошли полуфиналы, а в пятницу были разыграны медали.

"Кайрат" в решающем матче одержал победу со счетом 5:3, забив два решающих мяча в течение последних трех минут. У алматинцев хет-трик оформил Денер, еще по голу в активе Даурена Турсагулова и Эдсона. В составе "Семея" автором дубля стал Дедезиньо, еще один мяч забил Гильерме Тейшейра.

Ранее в пятницу состоялся матч за третье место, в котором "Актобе" разгромил шымкентский "Ордабасы" со счетом 6:1. У победителей по дублю оформили Егор Нулет и Кайрат Иманалин, еще по мячу забили Бекжан Даулетов и Владимир Жигалко. У проигравших единственный гол в активе Берика Исмаилова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.