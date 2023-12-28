Определились финалисты Кубка Казахстана по футзалу

Алматинский "Кайрат" и "Семей" выиграли в полуфиналах Кубка Казахстана по футзалу сезона-2023/24 и вышли в решающий матч, который состоится 29 декабря, передает NUR.KZ.

"Финал четырех" турнира проходит в Туркестане. В четверг состоялись встречи 1/2 финала.

"Кайрат" разгромил шымкентский "Ордабасы" со счетом 6:0. Хет-трик оформил Алиссон, забивший один из мячей с пенальти.

Во втором полуфинале "Семей" обыграл "Актобе" со счетом 6:4. У победителей хет-трик оформил Дедезиньо, у проигравших дубль в активе Егора Нулета.

В пятницу "Кайрат" и "Семей" встретятся в финале, "Ордабасы" и "Актобе" — в матче за третье место. Пять последних сезонов Кубок Казахстана по футзалу выигрывал алматинский клуб.

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