Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Определились финалисты Кубка Казахстана по футзалу

Опубликовано:

Игроки мини-футбольного клуба "Кайрат"
Игроки мини-футбольного клуба "Кайрат": Пресс-служба мини-футбольного клуба "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" и "Семей" выиграли в полуфиналах Кубка Казахстана по футзалу сезона-2023/24 и вышли в решающий матч, который состоится 29 декабря, передает NUR.KZ.

"Финал четырех" турнира проходит в Туркестане. В четверг состоялись встречи 1/2 финала.

"Кайрат" разгромил шымкентский "Ордабасы" со счетом 6:0. Хет-трик оформил Алиссон, забивший один из мячей с пенальти.

Во втором полуфинале "Семей" обыграл "Актобе" со счетом 6:4. У победителей хет-трик оформил Дедезиньо, у проигравших дубль в активе Егора Нулета.

В пятницу "Кайрат" и "Семей" встретятся в финале, "Ордабасы" и "Актобе" — в матче за третье место. Пять последних сезонов Кубок Казахстана по футзалу выигрывал алматинский клуб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2053176-opredelilis-finalisty-kubka-kazahstana-po-futzalu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.