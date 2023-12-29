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30 лет независимости Казахстана

Спортивные события с RunaSport за неделю

Опубликовано:

ФК "Кызылжар"
ФК "Кызылжар". Фото: instagram.com/fcqyzyljar

Минувшая неделя выдалась богатой на события в мире спорта. Самые значимые из них – читайте на новом спортивном сайте RunaSport.

Футбол - Клуб КПЛ получит миллиарды тенге из казны: озвучена рекордная сумма

Власти региона решили увеличить бюджет футбольного клуба "Кызылжар" в Петропавловске. В следующем сезоне команда получит рекордную сумму средств из государственного бюджета - 2 миллиарда тенге. Вероятно, этого хватит для достижения результата.

Казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова признали лучшим защитником в чемпионате Турции, несмотря на то, что он является полузащитником. А все потому, что в матче "Бешикташа" против "Хатайспора", который завершился победой 2:1, казахстанец сыграл на позиции защитника.

Тем временем форвард "Аль-Хиляля" Неймар нашел новый источник дохода: встреча с футболистом стоит порядка 3 млн тенге. Он организовал трехдневный круиз на своем лайнере по африканским водам. Билеты на круиз стоили от 1 до 6 тысяч евро (от 500 тысяч тенге до 3 млн).

ММА – Шон О’Мэлли назвал Макгрегора убыточным бойцом

Боец UFC Конор Макгрегор может вернуться в октагон, однако чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли считает, что его бои могут быть невыгодными для UFC из-за высоких гонораров.

Теннис - Рыбакина сотворила очередную сенсацию на корте

Елена Рыбакина, представляющая команду Falcons на выставочном турнире World Tennis League (WTL) в Абу-Даби, была признана лучшим игроком первого дня. Команда казахстанки выиграла встречу со счетом 27:24, и Елена Рыбакина была признана самым ценным игроком (MVP) первого игрового дня.

Больше информации об этих и других значимых событиях в мире спорта всегда можно найти на сайте RunaSport, где ежедневно появляются свежие новости и аналитические статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2053067-sportivnye-sobytiya-s-runasport-za-nedelyu/

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