Сборная Казахстана по футзалу выиграла последний матч квалификации чемпионата мира

Мужская сборная Казахстана по футзалу одержала победу над командой Румынии в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира 2024 года, передает NUR.KZ.

Встреча состоялась в Бухаресте. Гости подошли к ней, гарантировав себе первое место в группе A и прямое попадание на чемпионат мира после пятого тура. Некоторые лидеры сборной Казахстана пропустили заключительный матч квалификации.

В итоге гости одержали победу со счетом 2:0. Голами отметились Чингиз Есенаманов (8-я минута) и Биржан Оразов (26).

Сборная Казахстана набрала максимальные 18 очков и стала единственной командой элитного раунда квалификации в зоне УЕФА, которая выиграла все матчи. Еще четыре путевки на чемпионат мира как победители других групп получили Украина, Франция, Испания и Португалия.

Сборная Румынии с четырьмя очками заняла третье место в квартете и не попала в стыковые матчи. При этом с команды сняли шесть баллов за использование в двух встречах с Нидерландами игроков, не имевших права выходить на паркет.

Чемпионат мира по футзалу пройдет в узбекистанском Ташкенте с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

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