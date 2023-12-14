Сборная Казахстана по футзалу обыграла Нидерланды и досрочно вышла на чемпионат мира-2024

Национальная сборная Казахстана по футзалу на своем паркете одержала победу над сборной Нидерландов в элитном раунде квалификации на чемпионат мира-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила в Астане во дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Первыми в игре повели хозяева площадки. Автором гола на старте матча стал Биржан Оразов.

Затем, на 7-й минуте, Дуглас увеличивает разрыв в счете. На перерыв после первого тайма подопечные Рикардо Кака уходили с комфортным преимуществом - 2:0.

Во второй двадцатиминутке казахстанские спортсмены действовали более рискованно. Вратарь казахстанцев Игита уже играл с середины поля, но при этом цифры на табло до конца матча не изменились.

Итоговый счет - 2:0. Сборная Казахстана по футзалу побеждает в решающей игре против Нидерландов.

После этой победы сборная Казахстана заработала 15 очков и досрочно с первого места вышла в финальную часть чемпионата мира, который пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года, в столице Узбекистана - Ташкенте.

Следующую игру казахстанская команда проведет на выезде против Румынии 20 декабря. Это будет заключительный матч отборочного цикла.

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