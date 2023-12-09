Американский фигурист-рекордсмен впервые выиграл Финал Гран-при

Соревновательная часть Финала Гран-при ISU завершилась в китайском Пекине, американец Илья Малинин стал победителем в мужском одиночном катании, передает NUR.KZ.

Спортсмен лидировал после короткой программы и укрепил свое преимущество в произвольной. Во время проката Малинин чисто выполнил шесть элементов ультра-си — пять четверных прыжков и тройной аксель. Со своего фирменного четверного акселя он упал. В прошлом сезоне американец первым в истории чисто выполнил этот элемент на соревнованиях. В Пекине фигурист впервые продемонстрировал данный прыжок в короткой программе.

В итоге в Финале Гран-при Малинин набрал 314,66 балла, установив личные рекорды в обеих программах и по общей сумме. Серебро и бронзу среди одиночников выиграли японцы Сема Уно (297,34) и Юма Кагияма (288,65) соответственно.

В женских соревнованиях первенствовала победительница двух последних чемпионатов мира Каори Сакамото (225,70), представляющая Япония. Серебро выиграла бельгийка Луна Хендрикс (203,36). Бронза досталась еще одной японке Хане Ёсиде (203,16), которая единственная среди одиночниц пыталась выполнить элемент ультра-си — тройной аксель. В произвольной программе фигуристка приземлила этот прыжок, но допустила недокрут в четверть оборота.

Наконец, в танцах на льду победу одержали действующие чемпионы мира из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс (221,61). Вторую позицию заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (215,51), третью — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (213,58).

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