Йоханнес Бе одержал первую победу в новом сезоне Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, передает NUR.KZ.

Спортсмены преодолевали дистанцию 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами. Стартовый лист был сформирован по результатам спринта, где Бё-младший занял 11-е место. В гонке преследования один из самых титулованных биатлонистов в истории допустил один промах и поднялся на первую позицию.

Следующие три места также заняли норвежцы. Серебро выиграл Йоханнес Дале (3 промаха; +22,6 секунды), бронзу — старший брат действующего обладателя большого Хрустального глобуса Тарьей Бё (2 промаха; +28,4).

Единственный казахстанец Александр Мухин стартовал 27-м, однако допустил семь промахов и опустился на 51-ю позицию, не набрав кубковых очков. Спортсмен отстал от победителя на 5 минут 15,1 секунды.

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