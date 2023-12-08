Тарьей Бе выиграл спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону

Трехкратный олимпийский чемпион норвежец Тарьей Бё одержал победу в спринте на втором этапе Кубка мира, который стартовал в австрийском Хохфильцене, передает NUR.KZ.

Гонка была рассчитана на 10 километров и два огневых рубежа. Бё не допустил ни одного промаха и одержал свою 13-ю личную победу в рамках чемпионата или Кубка мира.

Второе место занял еще один норвежец Стурла Легрейд. Он также не ошибался на огневых рубежах и уступил лидеру 4,9 секунды. Бронзу выиграл швед Себастьян Самуэльссон (+10,0), который допустил один промах. Действующий обладатель большого Хрустального глобуса норвежец Йоханнес Бё занял 11-е место (3 промаха; +47,1).

Лучшим из казахстанцев стал Александр Мухин, который расположился на 27-й позиции (1; +1:37,3). Асет Дюсенов стал 67-м (4; +2:55,3), Кирилл Бауэр — 92-м (3; +4:33,4). Последние двое не попали в гонку преследования, запланированную на субботу.

Общий зачет Кубка мира после спринта возглавил Самуэльссон. Лидировавший до этого немец Филипп Наврат занял в гонке 34-е место (3; +1:53,8).

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