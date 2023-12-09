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Конькобежка из Казахстана выиграла серебро в гонке Кубка мира

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Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова
Екатерина Айдова: Andre Weening/BSR Agency/Getty Images

Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова заняла второе место на дистанции 1500 метров в дивизионе B на этапе Кубка мира в польском Томашуве-Мазовецки, передает NUR.KZ.

Спортсменка по итогам забега уступила только нидерландке Мелиссе Вийфе (+0,53 секунды). За второе место Айдова получила 24 очка в зачет Кубка мира. Третьей на этой дистанции во втором по силе дивизионе стала канадка Беатрис Ламарш (+0,70).

Напомним, днем ранее казахстанские спортсмены дважды попали на пьедестал в дивизионе B. В субботу представительница республики также будет бороться за медаль в сильнейшем забеге: Надежда Морозова выступит на дистанции 1500 метров.

Этап в Томашуве-Мазовецки завершится 10 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2050019-konkobezhka-iz-kazahstana-vyigrala-serebro-v-gonke-kubka-mira/

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