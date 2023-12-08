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Казахстанская конькобежка стала второй в гонке Кубка мира

Опубликовано:

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова
Надежда Морозова: Joosep Martinson/International Skating Union via Getty Images

Лидер сборной Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова выиграла серебро в забеге на 3000 метров в дивизионе B на этапе Кубка мира в польском Томашув-Мазовецки, передает NUR.KZ.

Уроженка Алматы преодолела дистанцию за 4 минуты 14,77 секунды. Морозова уступила только американке Мие Килбург-Манганелло (+3,11 секунды). Третьей стала норвежка Арина Гринден Левас (+5,28).

Казахстанка за второе место получила 28 очков в зачет Кубка мира. Она была единственной представительницей страны на этой дистанции.

В забеге на 500 метров в дивизионе B Екатерина Айдова и Алина Дауранова заняли 5-е и 11-е места соответственно. На дистанции 1000 метров во втором по силе дивизионе лучшим из казахстанцев стал Никита Важенин, показавший 17-й результат и установивший личный рекорд. Артур Галиев занял 20-ю позицию, Дмитрий Морозов — 26-ю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2049974-kazahstanskaya-konkobezhka-stala-vtoroy-v-gonke-kubka-mira/

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