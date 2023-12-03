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Казахстанский биатлонист совершил рывок в гонке преследования на этапе Кубка мира

Опубликовано:

Казахстанский биатлонист Александр Мухин
Александр Мухин: Kevin Voigt/GettyImages

Казахстанец Александр Мухин поднялся на семь позиций по итогам гонки преследования на первом этапе нового сезона Кубка мира по биатлону, который прошел в шведском Эстерсунде, передает NUR.KZ.

Спортсмен по итогам субботнего спринта получил 33-й стартовый номер. В гонке преследования в воскресенье он допустил по промаху на огневых рубежах для стрельбы стоя и финишировал 26-м. От победителя Мухин отстал на 2 минуты 58,3 секунды. Казахстанец заработал 15 очков в общий зачет Кубка мира.

Золото в гонке преследования, несмотря на три промаха, выиграл швед Себастьян Самуэльссон. Вторым стал победитель спринта немец Филипп Наврат, дважды ошибшийся на огневых рубежах и отставший на 5,1 секунды. Третью позицию занял норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+7,2), который допустил один промах.

В женской гонке преследования победу, как и в спринте, одержала француженка Лу Жанмонно, не ошибавшаяся на огневых рубежах. Серебро выиграла немка Франциска Пройсс (1 промах; +0,3 секунды), бронзу — ее соотечественница Ванесса Фойт (1 промах; +18,5). Казахстанки не попалив число участниц по итогам спринта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048902-kazahstanskiy-biatlonist-sovershil-ryvok-v-gonke-presledovaniya-na-etape-kubka-mira/

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