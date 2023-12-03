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Сенсацией завершился мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону

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Немецкий биатлонист Филипп Наврат
Филипп Наврат: Kevin Voigt/GettyImages

Немецкий биатлонист Филипп Наврат одержал свою первую победу в Кубке мира, выиграв спринт на стартовом этапе сезона в шведском Эстерсунде, передает NUR.KZ.

Спортсмен без промахов прошел оба огневых рубежа и уверенно показал лучшее время. Следом на пьедестале расположились норвежцы, также отстрелявшиеся без промахов. Вторым стал Тарьей Бе (+18,7 секунды), третьим — Вебьерн Серум (+19,8), для которого эта медаль, как и для Наврата, оказалась первой в карьере.

Действующий победитель Кубка мира норвежец Йоханнес Бе с тремя промахами занял 18-е место (+1:35,0). Лучшим из казахстанцев стал Александр Мухин, показавший 33-й результат при одной ошибке на огневых рубежах (+2:02,6). Асет Дюсенов с двумя промахами занял 60-ю позицию (+2:58,2). Владислав Киреев допустил столько же ошибок, но расположился на 78-й строчке (+3:37,4) и не попал в гонку преследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048810-sensatsiey-zavershilsya-muzhskoy-sprint-na-etape-kubka-mira-po-biatlonu/

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