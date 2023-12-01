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Французская биатлонистка впервые выиграла гонку Кубка мира

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Французская биатлонистка Лу Жанмонно
Лу Жанмонно: Kevin Voigt/GettyImages

Француженка Лу Жанмонно выиграла спринт на стартовом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, одержав первую победу в личной гонке на таком уровне, передает NUR.KZ.

Во время спринта на 7,5 километра с двумя огневыми рубежами спортсменка не допустила ни одного промаха. В итоге Жанмонно впервые победила в личной гонке на этапе Кубка мира.

Вторую позицию заняла норвежка Каролин Кноттен (+8,5 секунды), допустившая один промах. Третьей стала ее соотечественница Юни Арнеклейв (+17,6), которая также однажды ошиблась на огневых рубежах.

После этой гонки Кноттен возглавила общий зачет Кубка мира вместе с немкой Франциской Пройсс, занявшей в спринте четвертое место.

Казахстанские биатлонистки не смогли попасть в топ-60 и не квалифицировались в гонку преследования. Арина Крюкова показала 82-й результат (1 промах; +3:16,7), Анастасия Кондратьева — 94-й (2; +4:12,4).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048747-frantsuzskaya-biatlonistka-vpervye-vyigrala-gonku-kubka-mira/

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