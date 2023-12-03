Главный тренер ЦСКА об уровне "Астаны": Есть шансы попасть в плей-офф

Главный тренер баскетбольного клуба "ЦСКА" (Москва) Эмил Райкович оценил уровень "Астаны" в новом сезоне Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

После матча "Астана" - ЦСКА главный наставник московского клуба высказался о шансах казахстанской команды попасть в плей-офф Единой лиги ВТБ.

"В этом году они выиграли много игр. Играли достойно и хорошо. Думаю в этом сезоне легионеры хорошие. Олег Киселев (главный тренер "Астаны" - прим. ред.) отлично выполняет свою работу. Были две игры перед ЦСКА с "Руной" и "Енисеем" надо было выиграть, но не удалось. Я думаю, будущие игры в этом сезоне сложатся хорошо. Они бьются до конца. Есть шансы попасть в плей-офф. Они до конца сезона будут улучшать свою игру ", - отметил Райкович.

Напомним, Эмил Райкович возглавлял "Астану" с 2018 по 2021 год. Под его руководством астанчане провели лучший сезон в своей истории. В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ "Астана" одержала 15 побед, что позволило ей занять 6 место. За 3 года работы в столичном клубе Райкович трижды становился чемпионом Казахстана и трижды признавался в стране «Лучшим тренером».

Ранее, итоги матча "Астана" - ЦСКА прокомментировал главный тренер казахстанского клуба Олег Киселев.

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