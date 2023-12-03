"Было стыдно за такую игру": главный тренер "Астаны" прокомментировал крупное поражение ЦСКА

Главный тренер баскетбольной "Астаны" Олег Киселев подвел итоги домашнего матча против московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

На домашнем паркете "Астана" уступила московскому клубу с разгромным счетом 78:112. На послематчевой пресс-конференции наставник столичной команды заявил, что команда ментально не была готова к борьбе с лидером чемпионата.

"Все ждали борьбы, но ее не получилось. Я не знаю к чему такая причина, может наш жесткий график у ЦСКА больше времени было на подготовку, но это не оправдание. На мой взгляд сегодня полкоманды отсутствовало на игре, будем разбираться почему. ЦСКА переиграл нас потом во всех аспектах. Определенное количество людей в команде не были ментально готовы к этой игре.

Будем разбираться, у нас не так много времени через три дня мы играем в Минске. Это очень важная игра для нас. Постараемся сделать быстрые выводы из этого поражения. Опять же говорю, мне сегодня в первый раз в жизни было стыдно за такую игру. Извиняюсь перед болельщиками", - заявил журналистам Олег Киселев.

Следующая встреча казахстанской команды запланирована на 7 декабря. "Астане" предстоит сыграть на выезде с белорусским "Минском".

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