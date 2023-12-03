"Кайрат" одержал крупную победу в своем последнем матче Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" разгромил словенский "Добовец" (Рогатец) в своем заключительном матче элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, передает NUR.KZ.

Встречи группы B, где выступали обе команды, проходили в косовской Приштине. "Кайрат" в последнем туре обыграл соперника со счетом 7:0. Дубль оформил Алекс Виана (22-я и 40-я минуты), по мячу забили Кайо Руис (15), Дуглас Жуниор (19), Биржан Оразов (23) и Альберт Акбаликов (28). Автоголом отметился футболист "Добовца" Диас Силва (3).

"Кайрат" набрал шесть баллов, но не сможет подняться выше второго места в группе и обойти в турнирной таблице португальскую "Бенфику" из-за поражения в очной встрече. Лиссабонцы гарантировали себе выход в финальную стадию Лиги чемпионов, которая состоится в мае следующего года. В активе "Добовца" осталось одно очко.

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