"Кайрат" проиграл "Бенфике" в элитном раунде Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" уступил лиссабонской "Бенфике" в матче элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и снизил свои шансы на попадание в финальную стадию, передает NUR.KZ.

Встречи группы B, где выступают команды, проходят в формате мини-турнира в Приштине (Косово). В четверг "Бенфика" обыграла "Кайрат" со счетом 3:2 благодаря голам Афонсо Жезуса (4-я минута), Диего Нуньеса (5) и Лусио (10). В составе алматинцев отличились Даурен Турсагулов (8) и Денер да Силва (36).

Португальская команда набрала максимальные шесть очков после двух туров и возглавляет турнирную таблицу. "Кайрат" с тремя баллами идет вторым.

В ночь на пятницу очный матч проведут две другие команды квартета — словенский "Добовец" (Рогатец) и косовская "Приштина". Чтобы у алматинцев сохранились шансы на первое место и выход в финальную стадию, в этой встрече необходима победа хозяев мини-турнира.

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