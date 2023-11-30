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"Кайрат" проиграл "Бенфике" в элитном раунде Лиги чемпионов

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Момент матча по футзалу между "Кайратом" и "Бенфикой"
Момент матча по футзалу между "Кайратом" и "Бенфикой": Пресс-служба мини-футбольного клуба "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" уступил лиссабонской "Бенфике" в матче элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и снизил свои шансы на попадание в финальную стадию, передает NUR.KZ.

Встречи группы B, где выступают команды, проходят в формате мини-турнира в Приштине (Косово). В четверг "Бенфика" обыграла "Кайрат" со счетом 3:2 благодаря голам Афонсо Жезуса (4-я минута), Диего Нуньеса (5) и Лусио (10). В составе алматинцев отличились Даурен Турсагулов (8) и Денер да Силва (36).

Португальская команда набрала максимальные шесть очков после двух туров и возглавляет турнирную таблицу. "Кайрат" с тремя баллами идет вторым.

В ночь на пятницу очный матч проведут две другие команды квартета — словенский "Добовец" (Рогатец) и косовская "Приштина". Чтобы у алматинцев сохранились шансы на первое место и выход в финальную стадию, в этой встрече необходима победа хозяев мини-турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048545-kayrat-proigral-benfike-v-elitnom-raunde-ligi-chempionov/

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