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Сборная Казахстана стала 13-й в первой мужской эстафете Кубка мира по биатлону

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Казахстанский биатлонист Александр Мухин
Александр Мухин: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Мужская сборная Казахстана по биатлону заняла 13-е место в эстафете, которая состоялась на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, передает NUR.KZ.

Гонка была рассчитана на четыре этапа по 7,5 километра. Команду Казахстана представляли Александр Мухин, Асет Дюсенов, Владислав Киреев и Кирилл Бауэр. Спортсмены использовали восемь дополнительных патронов, на втором этапе команда зашла на штрафной круг. В итоге казахстанцы финишировали 13-ми и отстали от победителей на 4 минуты 30,5 секунды.

Золото выиграла сборная Норвегии в составе Эндре Стремсхейма, братьев Тарьея и Йоханнеса Бё, а также Ветле Шостада Кристиансена. Чемпионы использовали семь дополнительных патронов на огневых рубежах.

Серебро завоевали французы Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод и Кентен Фийон-Майе. Они использовали 11 дополнительных патронов и отстали от победителей на 20,6 секунды.

Третьими, несмотря на штрафной круг на заключительном этапе, стали немцы. Команда в составе Давида Цобеля, Филиппа Наврата, Бенедикта Долля и Йоханнеса Кюна использовала 16 дополнительных патронов и отстала от норвежцев на 50,5 секунды.

Этап в Эстерсунде продолжится спринтами и гонками преследования. Соревнования завершатся 3 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048533-sbornaya-kazahstana-stala-13-y-v-pervoy-muzhskoy-estafete-kubka-mira-po-biatlonu/

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