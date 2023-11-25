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Определились все финалисты Гран-при по фигурному катанию

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Сёма Уно
Сёма Уно: Toru Hanai/International Skating Union via Getty Images

Соревновательная часть заключительного этапа Гран-при по фигурному катанию завершилась в японской Осаке, стали известны все финалисты международной серии, передает NUR.KZ со ссылкой на ISU.

Казахстан в Гран-при представлял только Михаил Шайдоров, который не попал в топ-6 общего зачета в мужском одиночном катании. Спортсмен в сумме набрал 18 очков за бронзу на этапе в Китае и пятое место в Канаде.

Последними финалистами в этой дисциплине стали японцы Юма Кагияма и Сёма Уно, которые в Осаке выиграли золото и серебро, набрав 288,39 и 286,55 балла. Бронзу на заключительном этапе завоевал швейцарец Лукас Бричги (254,60).

В женском одиночном катании в Осаке победила американка Ава Мари Зиглер (200,50). Второе место заняла ее соотечественница Линдси Торнгрен (198,73), третье — бельгийка Нина Пинзарроне (194,66), отобравшаяся в Финал Гран-при.

В танцах на льду победу на заключительном этапе одержали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (215,29). Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (214,56), третьими — литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (196,86). Чемпионы и серебряные призеры попали в шестерку финалистов Гран-при.

Наконец, в парном катании в Осаке выиграли немцы Минерва Фабинне Хазе и Никита Володин (202,51). Серебро и бронзу выиграли итальянские дуэты — Лукреция Беккари / Маттео Гуаризе (190,31) и Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (186,47) соответственно. Все призеры квалифицировались в Финал Гран-при.

Полный состав участников Финала Гран-при по фигурному катанию, который состоится 7-10 декабря в Пекине:

Мужчины: Адам Сяо Хим Фа, Кевин Аймо (оба — Франция), Као Миура, Юма Кагияма, Сёма Уно (все — Япония), Илья Малинин (США);

Женщины: Каори Сакамото, Хана Ёсидо, Рион Сумиеши (все — Япония), Луна Хендрикс, Нина Пинзарроне (обе — Бельгия), Изабо Левито (США);

Спортивные пары: Деанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам, Лия Перейра / Трент Мишо (обе — Канада), Минерва Фабинне Хазе / Никита Володин (Германия), Анника Хокке / Роберт Кункель (обе — Германия), Сара Конти / Никколо Мачии, Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (обе — Италия);

Танцевальные дуэты: Пайпер Гиллес / Поль Пуарье, Лоуренс Фурнье-Бодри / Николай Серенсен, Маржори Лажуа / Закари Лага (все — Канада), Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США), Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2047614-opredelilis-vse-finalisty-gran-pri-po-figurnomu-kataniyu/

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