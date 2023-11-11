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Казахстанский фигурист впервые за семь лет выиграл медаль на этапе Гран-при

Опубликовано:

Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров: GEOFF ROBINS/Getty Images

Действующий чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров завоевал бронзовую награду на этапе международной серии Гран-при в китайском Чунцине, передает NUR.KZ.

В субботу фигуристы представили произвольные программы. Шайдоров во время проката чисто выполнил пять элементов ультра-си: четверной лутц, два четверных тулупа (один — в каскаде с тройным) и два тройных акселя (один — в комбинации с двойным). За свое выступление 19-летний спортсмен получил 174,52 балла, а в сумме — 264,46. Это личные рекорды для казахстанца.

Шайдоров показал третий результат в обеих программах и по общей сумме, уступив только французу Адаму Сяо Хим Фа (золото) и японцу Семе Уно (серебро) — действующим чемпионам Европы и мира соответственно. Ранее уроженец Алматы занял пятое место на этапе в Канаде.

Для Казахстана это третья в истории медаль в рамках серии Гран-при. Ранее такое достижение покорялось Денису Тену, который во Франции завоевал бронзу в сезоне-2014/15 и серебро через два года.

В женском одиночном катании в Чунцине первенствовала японка Хана Ёсида, получившая в сумме 203,97 балла. Она единственной в этой дисциплине демонстрировала элемент ультра-си — тройной аксель (падение в короткой программе и степ-аут в произвольной). Серебро завоевала ее соотечественница Ринка Ватанабэ (203,22), бронзу — бельгийка Луна Хендрикс (201,49).

В танцах на льду первые два места заняли канадские дуэты — Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (207,83) и Маржори Лажуа / Закари Лага (206,02). Третьими стали американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс (189,33).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2045277-kazahstanskiy-figurist-vpervye-za-devyat-let-vyigral-medal-na-etape-gran-pri/

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