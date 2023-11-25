Сборная Казахстана не смогла финишировать в первой гонке Кубка мира по биатлону

Представителей Казахстана Александра Мухина и Арину Крюкову сняли с одиночной смешанной эстафеты на стартовом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, передает NUR.KZ.

В первой гонке сезона приняли участие 24 дуэта из разных стран, спортсмены бежали по два этапа. Мухин и Крюкова первыми отстали от лидеров на круг, из-за чего были сняты с дистанции. В итоговом протоколе казахстанцы заняли 24-е место. Мухин успел использовать семь дополнительных патронов на четырех огневых рубежах, Крюкова на своем этапе зашла на два штрафных круга при трех дополнительных патронах.

Победу в сингл-миксте одержали шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Оберг, серебро выиграли норвежцы Стурла Легрейд и Юни Арнеклейв (+13,8 секунды). Бронзу, несмотря на два штрафных круга, завоевали французы Фабьен Клон и Жюлия Симон (+42,2).

Этап Кубка мира в Эстерсунде продлится до 3 декабря. В субботу также состоится классическая смешанная эстафета.

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