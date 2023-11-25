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Казахстанская лыжница попала в неприятную ситуацию на Кубке мира

Опубликовано:

Ксения Шалыгина
Ксения Шалыгина: JOE KLAMAR/AFP via Getty Images

Казахстанка Ксения Шалыгина сломала палку в начале гонки с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел сразу после выхода спортсменки из стартового бокса. У Шалыгиной сломалась левая палка, несколько секунд она пробежала без нового инвентаря. Примечательно, что аналогичная ситуация произошла с финкой Вильмой Рююттю, которая стартовала перед казахстанкой.

В итоге Шалыгина заняла 55-е место, отстав от победительницы гонки шведки Эббы Андерссон на 4 минуты 14,2 секунды. Остальные казахстанки также не попали в очковую зону Кубка мира. Надежда Степашкина показала 54-й результат (+4:10,0), Камила Махмутова — 56-й (+4:16,7), Дарья Ряжко — 57-й (+4:26,9).

В тройку сильнейших, помимо Андерссон, вошли американка Рози Бреннан (+4,9) и еще одна шведка Фрида Карлссон (+9,9). Лидером общего зачета Кубка мира после двух гонок остается победительница пятничного спринта шведка Эмма Рибом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2047605-kazahstanskaya-lyzhnitsa-popala-v-nepriyatnuyu-situatsiyu-na-kubke-mira/

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