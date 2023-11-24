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30 лет независимости Казахстана

Сенсацией завершился первый старт Кубка мира по лыжным гонкам

Опубликовано:

Эрик Вальнес (на переднем плане)
Эрик Вальнес (на переднем плане): HEIKKI SAUKKOMAA/Lehtikuva/AFP via Getty Images

Лучший лыжник прошлого сезона Йоханнес Клебо не смог победить в индивидуальном спринте на 1,4 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке, передает NUR.KZ.

Норвежец, который в прошлом сезоне выиграл большой Хрустальный глобус и стал лучшим в зачете спринтов, в финале финишировал третьим. Клебо на 1,70 секунды отстал от своего соотечественника Эрика Вальнеса. Бронзу выиграл француз Ришар Жув (+0,83).

Казахстанские лыжники не смогли преодолеть квалификацию. Святослав Матассов показал 42-й результат, Константин Борцов — 68-й, Денис Волотка — 80-й.

В женском финале первые две позиции заняли шведки Эмма Рибом и Йонна Сундлинг (+0,85). Бронзу выиграла норвежка Кристин Скистад (+1,81).

Представительницы Казахстана также не смогли войти в топ-30 по итогам квалификации и отобраться в решающие забеги. Дарья Ряжко заняла 47-е место, Надежда Степашкина — 48-е, Анна Мельник — 50-е.

Соревнования в Руке продлятся до 26 ноября включительно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2047546-sensatsiey-zavershilsya-pervyy-start-kubka-mira-po-lyzhnym-gonkam/

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