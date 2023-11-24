Двое фигуристов набрали больше 100 баллов в короткой программе Гран-при Японии

Японцы Юма Кагияма и Сема Уно с большим отрывом лидируют в мужском одиночном катании после короткой программы на домашнем этапе Гран-при в Осаке, передает NUR.KZ.

На первом месте располагается Кагияма, набравший 105,51 балла. Действующий чемпион мира Уно идет вторым (100,20), а тройку замыкает швейцарец Лукас Бричги (86,42).

В женском одиночном катании лидерство захватила американка Линдси Торнгрен (68,93). Вторую промежуточную позицию занимает бельгийка Нина Пинзарроне (63,44), третью — Ли Хэ Ин из Южной Кореи (62,93).

Среди спортивных пар лучший результат в короткой программе показали победители прошлого этапа Минерва Фабинне Хазе и Никита Володин (67,23), представляющие Германию. Следом идут итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (66,77) и австралийцы Анастасия Голубева и Эктор Йотопулос Мур (64,61).

Наконец, в танцах на льду после первого дня лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (85,27). Вторыми идут британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (84,93), третьими — литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (78,71).

Произвольные программы и танцы фигуристы продемонстрируют в субботу. Заключительный этап серии Гран-при завершится показательными выступлениями в воскресенье.

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