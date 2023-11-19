Сенсацией завершился этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

Представители Германии Минерва Фабинне Хазе и Никита Володин стали победителями этапа Гран-при по фигурному катанию в финском городе Эспоо среди спортивных пар, передает NUR.KZ.

Фигуристы шли третьими после короткой программы, однако показали лучший результат в произвольной и заняли итоговое первое место с общей суммой 192,72 балла. Хазе и Володин выступают вместе первый сезон после годичного пропуска стартов из-за открепления партнера от Федерации фигурного катания на коньках России. Ранее дуэт не одерживал побед на турнирах такого уровня.

Серебро этапа в Эспоо в парном катании завоевали действующие чемпионы Европы из Италии Сара Конти и Никколо Мачии (188,60), бронза досталась венграм Марии Святченко и Алексею Павлову (186,19).

В соревнованиях одиночниц уверенную победу одержала двукратная чемпионка мира японка Каори Сакамото (205,21). Второе место заняла ее соотечественница Рион Сумиёши (190,21), выполнившая попытку четверного тулупа. На третьей позиции расположилась американка Эмбер Гленн (185,39), которая поднялась на пьедестал с 11-й строчки после короткой программы.

В мужском одиночном катании золото и серебро также досталось японцам — Као Миуре (274,56) и Сюну Сато (273,34) соответственно. Тройку призеров замкнул француз Кевин Аймо (250,03).

Среди танцевальных дуэтов ситуация в топ-3 не изменилась. На первой позиции остались действующие чемпионы мира из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс (209,46), второе место заняли канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен (206,32), третье — финны Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс (195,80).

На следующей неделе состоится заключительный этап Гран-при в японской Осаке. В декабре в китайском Пекине пройдет финал серии с участием обладателей шести лучших результатов в зачете в каждой дисциплине.

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