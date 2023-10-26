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Камила Берликаш принесла Казахстану единственную медаль на Grand Slam по дзюдо в ОАЭ

Опубликовано:

Камила Берликаш (в синем)
Камила Берликаш (в синем). Фото: olympic.kz

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) завершился заключительный день мирового турнира по дзюдо серии Grand Slam. Медалью отметилась казахстанка Камила Берликаш, передает NUR.KZ.

Дзюдоистка дошла до финала в весовой категории свыше 78 килограммов. В решающей схватке ей противостояла Рошель Нуньес из сборной Португалии. Берликаш уступила сопернице досрочно, завершив выступление с серебряной наградой.

Напомним, что на пути к финалу Берликаш одержала победу над Иваной Сутолой из сборной Хорватии, Джованной Сантос, представляющей Бразилию, а также над итальянкой Эрикой Симонетти.

Медаль Камилы стала единственной в активе сборной Казахстана за все три дня соревнований.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2042701-kamila-berlikash-prinesla-kazahstanu-edinstvennuyu-medal-na-grand-slam-po-dzyudo-v-oae/

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