Камила Берликаш принесла Казахстану единственную медаль на Grand Slam по дзюдо в ОАЭ

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) завершился заключительный день мирового турнира по дзюдо серии Grand Slam. Медалью отметилась казахстанка Камила Берликаш, передает NUR.KZ.

Дзюдоистка дошла до финала в весовой категории свыше 78 килограммов. В решающей схватке ей противостояла Рошель Нуньес из сборной Португалии. Берликаш уступила сопернице досрочно, завершив выступление с серебряной наградой.

Напомним, что на пути к финалу Берликаш одержала победу над Иваной Сутолой из сборной Хорватии, Джованной Сантос, представляющей Бразилию, а также над итальянкой Эрикой Симонетти.

Медаль Камилы стала единственной в активе сборной Казахстана за все три дня соревнований.

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