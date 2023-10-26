Камила Берликаш вышла в финал Grand Slam по дзюдо

Сегодня, 26 октября, проходит заключительный день рейтингового турнира по дзюдо серии Grand Slam. В финал соревнований пробилась казахстанка Камила Берликаш, передает NUR.KZ.
Спортсменка поборется за золотую медаль в весовой категории свыше 78 килограммов.
На пути к финалу Берликаш одержала победу над Иваной Сутолой из сборной Хорватии, Джованной Сантос, представляющей Бразилию, а также над итальянкой Эрикой Симонетти.
Вторая финалистка определится в схватке между Элис Старцевой (Россия) и Рошель Нуньес (Португалия).
Отметим, что сегодня на татами в общей сложности вышли восемь казахстанцев. До финального блока дошла только Камила Берликаш.
Таким образом, Казахстан завершит выступление на турнире с одной медалью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2042656-kamila-berlikash-vyshla-v-final-grand-slam-po-dzyudo/