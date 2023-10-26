Камила Берликаш вышла в финал Grand Slam по дзюдо

Сегодня, 26 октября, проходит заключительный день рейтингового турнира по дзюдо серии Grand Slam. В финал соревнований пробилась казахстанка Камила Берликаш, передает NUR.KZ.

Спортсменка поборется за золотую медаль в весовой категории свыше 78 килограммов.

На пути к финалу Берликаш одержала победу над Иваной Сутолой из сборной Хорватии, Джованной Сантос, представляющей Бразилию, а также над итальянкой Эрикой Симонетти.

Вторая финалистка определится в схватке между Элис Старцевой (Россия) и Рошель Нуньес (Португалия).

Отметим, что сегодня на татами в общей сложности вышли восемь казахстанцев. До финального блока дошла только Камила Берликаш.

Таким образом, Казахстан завершит выступление на турнире с одной медалью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.