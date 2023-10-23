Акмарал Науатбек стала чемпионкой IV Азиатских Пара игр

Казахстанская спортсменка, выступающая в пара дзюдо Акмарал Науатбек, принесла национальной сборной второе золото летних Азиатских игр в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Акмарал Науатбек выступает в весовой категории до 48 килограммов. Она смогла завоевать золото в пара дзюдо в классе J2. В финальной схватке казахстанская спортсменка одолела представительницу Китая Ли Личин.

"Победа не дается легко. Акмарал продемонстрировала всю свою силу воли. Искренне поздравляю ее и благодарю за самоотдачу", - прокомментировал выступление казахстанской пара дзюдоистки министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

Ранее, первую золотую медаль в копилку казахстанской сборной принес пара пауэрлифтер Давид Дегтярев.

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