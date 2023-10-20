Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Баскетбольная "Астана" одержала первую победу в новом сезоне Единой лиги

Опубликовано:

Астана - Пари Нижний Новгород
Астана - Пари Нижний Новгород. Фото: Пресс-служба БК "Астана"

Столичный баскетбольный клуб "Астана" в выездном матче обыграл "Пари Нижний Новгород" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

Второй матч в сезоне казахстанская команда проводила на выезде. В первой и третьей четвертях "Пари Нижний Новгород" владел инициативой и обыгрывал гостей. Во втором и четвертом отрезке преимущество было у подопечных Олега Киселева. Итоговый счет встречи - 73:78 - победа "Астаны".

Самыми результативными в составе астанчан были Маркелл Джонсон заработал 24 очка, Ройс Хэмм — 20, Карвел Андерсон — 14, Дэвин Дэвис — 11, Адам Канкел — 6, Филипе Хаасе — 3.

Следующий матч "Астана проведет 25 октября на домашнем паркете против саратовского «Автодора».

Напомним, в стартовом матче нового сезона столичная команда уступила "Зениту" из Санкт-Петербурга.

О первом матче и своей новой команде также высказался американский легионер "Астаны" Ройс Хэмм.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2041839-basketbolnaya-astana-oderzhala-pervuyu-pobedu-v-novom-sezone-edinoy-ligi/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.