Баскетбольная "Астана" одержала первую победу в новом сезоне Единой лиги

Столичный баскетбольный клуб "Астана" в выездном матче обыграл "Пари Нижний Новгород" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

Второй матч в сезоне казахстанская команда проводила на выезде. В первой и третьей четвертях "Пари Нижний Новгород" владел инициативой и обыгрывал гостей. Во втором и четвертом отрезке преимущество было у подопечных Олега Киселева. Итоговый счет встречи - 73:78 - победа "Астаны".

Самыми результативными в составе астанчан были Маркелл Джонсон заработал 24 очка, Ройс Хэмм — 20, Карвел Андерсон — 14, Дэвин Дэвис — 11, Адам Канкел — 6, Филипе Хаасе — 3.

Следующий матч "Астана проведет 25 октября на домашнем паркете против саратовского «Автодора».

Напомним, в стартовом матче нового сезона столичная команда уступила "Зениту" из Санкт-Петербурга.

О первом матче и своей новой команде также высказался американский легионер "Астаны" Ройс Хэмм.

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