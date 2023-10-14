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Новичок баскетбольной "Астаны" Ройс Хэм прокомментировал первый матч в сезоне

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Ройс Хэм
Ройс Хэм. Фото: instagram.com / Royce Hamm Jr / rOvce

Американский легионер Ройс Хэм, который удачно дебютировал в БК "Астана", рассказал корреспоннденту NUR.KZ о матче с "Зенитом", впечатлениях от столицы и цели на будущий сезон.

В дебютном матче за баскетбольную "Астану" американский легионер Ройс Хэм с 20-ю очками за игру стал лучшим игроком встречи.

- Какой получилась первая игра "Астаны" в этом сезоне?

- Это хорошая игра. Мы играли хорошо, как команда. Мы боролись очень и очень хорошо. У нас были маленькие ошибки, но мы смогли их подчистить. Мы смогли показать, что мы можем биться. Цель нашей команды: показывать хорошую игру и становится с каждым матчем все лучше и лучше.

- Что случилось в четвертой четверти, это было очень близко, могли даже победить?

- Как я уже сказал, у нас было много мелких ошибок, но мы смогли их исправить, особенно в защите. Как вы сказали, близкая игра и нельзя совершать ошибки, потому что команда соперников обязательно накажет тебя за это. Я просто думаю, что многое еще впереди. Команда новая и нам необходимо очень много практики, чтобы становится лучше.

- Что в целом вы думаете о своей новой команде, напарниках и нашей столице?

- Мне нравится Астана. Особенно разные здания и архитектура, они очень красивые. Меня правда поражает погода здесь. Очень холодно (смеется). Что касается моих напарников, все очень хорошо. Они очень помогают мне адаптироваться или когда я прошу с чем-то помочь. Это как семья. Каждый день я вижусь с этим ребятами и мы тренируемся вместе, и работаем.

- Какая у вас цель на этот сезон?

- Моя личная цель это играть с каждый разом все лучше и лучше. Это то, зачем я приехал в ВТБ лигу. Поднимать свой уровень. Также, помогать моей команде выигрывать. Мы не та команда, которая просто играет, мы хотим побеждать. Я надеюсь, мы будем усердно работать и у нас все получится.

Напомним, в первом матче в новом сезоне Единой лиги ВТБ "Астана" уступила санкт-петербургскому "Зениту".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2041020-amerikanskiy-novichok-basketbolnoy-astany-roys-hem-prokommentiroval-pervyy-match-v-sezone/

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