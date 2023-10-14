Баскетбольная "Астана" с поражения стартовала в Единой лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" на домашнем паркете уступил санкт-петербургскому "Зениту" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

На домашнем паркете Велотрека "Сарыарка" астанчане новый сезон начинали матчем против серьезного соперника из Санкт-Петербурга. В первой четверти гости оказались сильнее — 23:16, во втором отрезке «Астана» смогла взять верх со счетом - 18:15, но затем победная волна сменилась на спад. «Зенит» снова завладел преимуществом — 19:7.

Заключительная четверть была самой удачной для подопечных Олега Киселева - 28:11. Однако, это не принесло им победы. Итоговый счет встречи - 78:69, "Астана" уступает.

Самыми результативными в составе «Астаны» были Ройс Хэмм — 20 очков, Адам Канкел — 18, Маркелл Джонсон — 10, Карвел Андерсон — 9, Дэвин Дэвис — 4.

Следующий матч казахстанский клуб проведет 19 октября в гостях сыграет против "Нижнего Новгорода".

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