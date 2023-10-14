Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Баскетбольная "Астана" с поражения стартовала в Единой лиге ВТБ

Опубликовано:

БК "Астана"
БК "Астана": Пресс-служба БК "Астана"

Столичный баскетбольный клуб "Астана" на домашнем паркете уступил санкт-петербургскому "Зениту" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

На домашнем паркете Велотрека "Сарыарка" астанчане новый сезон начинали матчем против серьезного соперника из Санкт-Петербурга. В первой четверти гости оказались сильнее — 23:16, во втором отрезке «Астана» смогла взять верх со счетом - 18:15, но затем победная волна сменилась на спад. «Зенит» снова завладел преимуществом — 19:7.

Заключительная четверть была самой удачной для подопечных Олега Киселева - 28:11. Однако, это не принесло им победы. Итоговый счет встречи - 78:69, "Астана" уступает.

Самыми результативными в составе «Астаны» были Ройс Хэмм — 20 очков, Адам Канкел — 18, Маркелл Джонсон — 10, Карвел Андерсон — 9, Дэвин Дэвис — 4.

Следующий матч казахстанский клуб проведет 19 октября в гостях сыграет против "Нижнего Новгорода".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2041018-basketbolnaya-astana-s-porazheniya-startovala-v-edinoy-lige-vtb/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.