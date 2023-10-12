23-летний казахстанец сенсационно обыграл лучшего шахматиста в мире

Гроссмейстер из Казахстана Алишер Сулейменов сенсационно обыграл лучшего шахматиста в мире Магнуса Карлсена на турнире в Катаре. Норвежский шахматист прокомментировал свое поражение, передает NUR.KZ.

В столице Катара сейчас проходит турнир Qatar Masters Open, на котором собрались сильнейшие шахматисты мира. В этом году играют 252 спортсмена из 44 стран мира – среди них более 60 гроссмейстеров, сообщается на официальном сайте Казахстанской федерации шахмат.

Казахстанский гроссмейстер Алишер Сулейменов сенсационно обыграл лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена. К слову, 23-летний парень родом из Павлодара.

"Уже во втором туре жребий определил ему в соперники лидера мирового рейтинг-листа, ставшего легендой при жизни, – самого Магнуса Карлсена", – сообщила федерация.

Норвежский шахматист превосходит Сулейменова в рейтинге более чем на 300 пунктов, однако уже на 31-м ходу Карлсен остановил часы.

Сам Карлсен после поражения высказался о минувшей игре, передает Sports.kz.

"Сегодня я был полностью раздавлен в игре. Я не хочу ни в чем обвинять моего соперника, который провел потрясающую игру и заслужил победу, но, честно говоря, как только я увидел, что он носит часы в начале игры, я потерял способность концентрироваться.

Я, очевидно, беру на себя ответственность за свою неспособность должным образом справиться с этими мыслями, но также невероятно неприятно видеть, что организаторы до сих пор совершенно не относятся к борьбе с мошенничеством всерьез (никакой задержки передачи, зрители ходят по игровому залу со смартфонами)", – заявил Карлсен.

Qatar Masters Open – один из сильнейших открытых турниров в мире, в котором могут принимать участие только игроки с рейтингом 2300 и выше. Турнир стартовал 11 октября, в нем принимают участие такие выдающиеся шахматисты, как Магнус Карлсен, Хикару Накамура и другие. Призовой фонд турнира составляет 108,2 тыс. долларов (51,5 млн тенге).

Напомним, недавно женская сборная Казахстана по шахматам стала третьей на Азиатских играх-2022. Честь страны защищали Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Меруерт Камалиденова и Алуа Нурманова.

Также напомним, что норвежский шахматист Магнус Карлсен посещал Алматы в декабре прошлого года. Тогда в Казахстан он прибыл на чемпионат мира.

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