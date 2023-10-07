Женская сборная Казахстана по шахматам стала третьей на Азиатских играх-2022

В китайском городе Ханчжоу завершились женские командные соревнования по шахматам в рамках Азиатских игр-2022. Казахстан поднялся на третью ступень пьедестала, передает NUR.KZ.
За награды Азиады от сраны бились Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Меруерт Камалиденова и Алуа Нурманова.
По итогам своего выступления казахстанки завоевали бронзовую награду. Первое место осталось за китаянками. Серебряная награда досталась Индии.
В заключительном туре наши шахматистки одержали победу над сборной Узбекистана со счетом 3.0-1.0.
Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 75 медалей. Наши спортсмены завоевали десять "золота", 20 "серебра" и 45 "бронз".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2040014-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-shahmatam-stala-tretey-na-aziatskih-igrah-2022/