Чемпионка Азиады пригласила Токаева на свою свадьбу

Двукратный победитель и бронзовый призер XIX летних Азиатских игр-2023 года по стендовой стрельбе Асем Орынбай попросила президента Казахстана стать почетным гостем на ее свадьбе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Telegram-канал Акорды, в своем выступлении во время встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с призерами Азиады Асем Орынбай отметила, что в этом году на азиатских играх была высокая конкуренция.

"Мы поставили цель выиграть любым путем и достигли этого. В достижении цели нам очень помогли наши тренера и множество специалистов в сфере спорта. Также федерация внесла большую лепту в подготовку. Поэтому, я считаю, что это наша общая победа", — сказала спортсменка.

Двукратный победитель и бронзовый призер поблагодарила всех причастных к своей победе и пообещала от имени всех спортсменов показать высокий результат на Олимпийских играх.

После этого Асем Орынбай выступила с личной просьбой к президенту.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, благодаря спорту я встретила своего будущего суженого. Он также спортсмен, в ноябре у нас будет свадьба. Приглашаем вас стать уважаемым гостем на нашей свадьбе", — сказала Асем Орынбай.

Напомним, что первую золотую медаль Азиатских игр-2022 Казахстану принесла женская сборная по стендовой стрельбе. Большой вклад в успех внесла Асем Орынбай.

Сама Асем завоевала бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в городе Ханчжоу (КНР)

Мама спортсменки рассказала, как обрадовалась успехам дочери на Азиаде.

В мае 2023 года Асем Орынбай завоевала "золото" этапа Кубка мира по стендовой стрельбе в Алматы.

Согласно информации на сайте Olympic.kz, Асем Орынбай родилась 7 сентября 1993 года в Алматы. Является серебряным призером Чемпиоаната Азии-2018, бронзовым призером Кубка Мира Каир-2021