Казахстан завоевал первое "золото" Азиатских игр и установил рекорд

Женская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золотую медаль Азиатских игр-2022, которые в эти дни проходят в китайском городе Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.
Наши спортсменки стали лучшими в командном соревновании в дисциплине "скит". Сборную в этом виде соревновательной программы представили Асем Орынбай, Зоя Кравченко, Ольга Панарина.
Казахстанки также установили рекорд Азиатских игр, набрав в сумме 350 очков.
На втором месте расположилась команда Китая. Таиланд замкнул тройку лучших.
Отметим, что в активе сборной Казахстана уже десять медалей. Ранее "серебро" принесли дзюдоистка Абиба Абужакынова и мужская команда по пулевой стрельбе, третьими стали дзюдоисты Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Эсмигуль Куюлова, Нурлыхан Шархан, стрелок Никита Чирюкин и смешанная команда Казахтана по пулевой стрельбе, фехтовальщик Эльмир Алимжанов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038297-kazahstan-zavoeval-pervoe-zoloto-aziatskih-igr-i-ustanovil-rekord/