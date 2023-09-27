Казахстан завоевал первое "золото" Азиатских игр и установил рекорд

Женская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золотую медаль Азиатских игр-2022, которые в эти дни проходят в китайском городе Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.

Наши спортсменки стали лучшими в командном соревновании в дисциплине "скит". Сборную в этом виде соревновательной программы представили Асем Орынбай, Зоя Кравченко, Ольга Панарина.

Казахстанки также установили рекорд Азиатских игр, набрав в сумме 350 очков.

На втором месте расположилась команда Китая. Таиланд замкнул тройку лучших.

Отметим, что в активе сборной Казахстана уже десять медалей. Ранее "серебро" принесли дзюдоистка Абиба Абужакынова и мужская команда по пулевой стрельбе, третьими стали дзюдоисты Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Эсмигуль Куюлова, Нурлыхан Шархан, стрелок Никита Чирюкин и смешанная команда Казахтана по пулевой стрельбе, фехтовальщик Эльмир Алимжанов.

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