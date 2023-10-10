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Алексей Луценко стал победителем тура в Турции

Опубликовано:

Алексей Луценко
Алексей Луценко. Фото: Нұрғали Жұмағазы

Казахстанский велогонщик команды Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко выиграл королевский горный этап Президентского Тура в Турции, передает NUR.KZ.

Горный этап считается одним из самых трудных для гонщиков. Казахстанский велогонщик Алексей Луценко же проехал дистанцию быстрее всех. Расстояние в 104,1 киломметров капитан велокоманды Astana Qazaqstan Team проехал за 3 часа 34 минуты и 17 секунд.

Финишировал он на вершине Бабадаг. Вторым к финишу приехал немец Бен Звиехофф, а замкнул подиум еще один представитель казахстанской команды — колумбиец Харольд Техада.

Ранее, уроженец Северо-Казахстанской области Луценко заработал золото и серебро на летних Азиатских играх в Ханчжоу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2040436-aleksey-lutsenko-stal-pobeditelem-tura-v-turtsii/

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